كوثر محمود: التمريض قادر على تقديم الخدمة الطبية في التخصصات الدقيقة والحرجة

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالمؤتمر الطلابي الثاني لمعهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية للكهرباء، والذي انطلق بعنوان "براعم القمة بين تمريض الماضى والحاضر وصناعة المستقبل"، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية، وبرعاية المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء.

وقالت “محمود”، إن نقابة التمريض حريصة على تخريج جيل متميز من التمريض قادر على تقديم الخدمة الطبية فى كافة التخصصات الطبية، وعلى رأسها الدقيقة والحرجة بأعلى درجة من الكفاءة.

وتقدمت نقيب التمريض، بالشكر للدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، لحرصه على الاستثمار فى جيل المستقبل، مؤكدة أن دفعة التمريض بالمعهد ستكون دفعة متميزة مُدربة على الكثير من المهارات الفنية.

وقدمت نقيب التمريض خلال المؤتمر، عرضًا تفصيلاً عن المعهد، مؤكدة أهمية دور التمريض في أي مؤسسة علاجية، حيث أن أطقم التمريض لم ولن تدخر جهداً لتحقيق هذا الهدف السامي، معلنة عن حرصها الكامل على تقديم الدعم والتوجية للقائمين على المعهد لتحقيق الهدف المرجو من إنشائه.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، حرص المعهد لتطوير العنصر البشرى باعتباهم المحرك الاساسى للتطوير، مؤكدًا استمرار المؤتمر الطلابي سنويا.

وتابع قائلًا: هدفنا تمريض مختلف عن التمريض بمفهوم السابق، فالتمريض يقضى مع المريض حوالى 99% من وقت تواجده بالمنشأت الطبية، وبذلك فهم المحرك الأساسى لتطوير المنظومة الصحية.

وقال الدكتور أحمد الجوهرى مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الفنى الصحى، أن التدريب المستمر جزءا أساسيا من تطوير المنظومة الصحية، كما تقدم بالتهنئة للطلاب والمدرسين مشيدًا بدورهم لتخرج عناصر جيدة وفاعلة فى المجتمع وهو جزء مهم جدا لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وبدورها قالت الدكتورة سحر فرج مديرة مركز الأميرة فاطمة بالعباسية، سعيدة بتنظيم المؤتمر للعام الثانى على التوالي بالأكاديمية، مشيدة بدور النقابة العامة للتمريض والنقيب العام فى تدريب أطقم التمريض للإرتقاء بمنظومة التمريض فى الجمهورية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وقال الدكتور مدحت السحار، عضو مجلس الإدارة بشركة الخدمات الطبية، إن مهنة التمريض مهمة سامية وهى تتعامل بشكل أساسي مع صحة الإنسان وهى أغلى شيء لدى أى شخص.

ومن جانبها تقدمت جيهان فؤاد مديرة المعهد بالشكر للدكتور محمد إسماعيل والدكتورة كوثر محمود لكل الدعم الذي قدموه للمعهد منذ نشأته، كما تقدمت بالشكر لكل من ساهم وشارك في تنظيم المؤتمر من أعضاء هيئة تدريس بالمعهد والطالبات، مؤكدة أن اخلاصهم وتفانيهم في العمل هو حجر الأساس لإنجاح هذا المؤتمر الموجودين مزيدا من النجاح والتوفيق.

وخلال فعاليات المؤتمر، قام كلا من الدكتور محمد إسماعيل والدكتورة كوثر محمود بتكريم القائمين على المؤتمر وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

كما شهد المؤتمر تقديم أبحاث لطالبات المعهد ومحاضرات علمية والتى تضمنت محاضرة حول "أثر التمريض فى المجتمع المصرى" و "أمن وسلامة المريض"، بالإضافة إلى مشاركات إبداعية للطالبات على مستويات مختلفة تمثلت فى معرض النشاط العلمي والذي احتوى على مجموعة مختارة من المجسمات واللوحات التوضيحية التي تجسد شرح للمناهج الخاصة لطالبات التمريض.

كما تم تقديم عدد من الفقرات والأنشطة التمثيلية حول أهمية مهنة التمريض، كما قدم الطلاب اسكتش استعراضى بعنوان "كان رايح مدرسته" حول الأحداث التى تشهدها غزة.

عُقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء والعضو المنتدب، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشورى، وبحضور الدكتور أحمد شاهين عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتورة سحر فرج مديرة مركز الأميرة فاطمة، وجيهان فؤاد مدير معهد القمة للتمريض، وبحضور مديرات التعليم الفني علي مستوي وزارة الصحة، بالإضافة إلى ممثلين من الشركة القابضة للكهرباء وهم محمد ابو المعاطي، الدكتور عبدالطيف الجيار، والدكتور ممدوح محمد.