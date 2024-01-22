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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نبيل فهمي بـ"الصحفيين": أحداث غزة لن تتوقف إلا بخطة متكاملة محددة زمنيا

صدى البلد

نظمت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين حوارًا مفتوحًا مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى، حول المتغيرات السياسية الراهنة، وتداعيات العدوان الصهيونى على غزة .

وقال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إنه يجب التعامل مع أحداث غزة وفق خطة متكاملة أولى خطواتها وقف إطلاق النار، مضيفاً أنه لن يتحرك أي طرف إلا بعد تحقيق متطلباته.

وأشار  إلى انه رغم صعوبة التقديرات فإنه يمكن تحقيق ذلك بخطة عمل محددة الزمن منها إعلان عاجل عن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وترتيب "فلسطيني إسرائيلي" لعدم استخدام العنف وإشراف قوات دولية على مراقبة الأوضاع وتدريب كوادر فلسطينية لتولي المهمة.

كما أكد أهمية وجود اتفاق فلسطيني فلسطيني لادارة قطاع غزة ووضع خطة متكاملة على غرار مشروع مارشيل لدعم دولي وعربي، وإصدار إعلان دولي باعتراف دولة فلسطين تحت الاحتلال.

كما دعا لعقد انتخابات فلسطينية قبل انتهاء ٢٠٢٤، وكذلك تاكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بحل سلمي على أساس دولتين ذات سيادة مستقلة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين مفتوحا مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة علي الساحة العربية والاقليمية في اطار تداعيات العدوان الاسرائيلي علي غزة.

أدار الندوة حسين الزناتي وكيل النقابة مقرر لجنة الشؤون العربية بالنقابة.

وبدأت الندوة بدقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بناءا  على طلب السفير نبيل فهمي.

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