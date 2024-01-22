سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة

نجا سائق ميكروباص في الجيزة من الموت المحقق بعد سقوط الميكروباص في ترعة المريوطية أثناء سيره على طريق المريوطية بدون ركاب، وتم إنقاذ السائق وانتشال الميكروباص.

سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي تضمن سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، سقوط ميكروباص بدون ركاب في مياه ترعة المريوطية وتم إنقاذ السائق وانتشال الميكروباص.

وتم الدفع بوحدات الإنقاذ النهري والمعدات اللازمة والتي تمكنت من انتشال الميكروباص المنكوب من مياه ترعة المريوطية في الجيزة، بدون وقوع إصابات، وتبين بالفحص أن السيارة لم يكن بها ركاب أثناء سقوطها في الترعة.

وتبين من التحريات والمعاينة التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة أن الميكروباص الذي سقط في ترعة المريوطية لم يكن به ركاب، وتم إنقاذ السائق فور سقوط الميكروباص في مياه الترعة، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.