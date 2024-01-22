وزير الري يكرم العاملين المشاركين في بناء السد العالي

خلال ختام زيارته لأسوان..

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بتكريم عدد من العاملين الذين شاركوا فى بناء السد العالى، وتكريم عدد من العاملين بالهيئة من المحالين للمعاش، وممثلي "جمعية بناة السد العالي" في ختام زيارته لمحافظة أسوان.

كرم الوزير، كلا من آدم محمد آدم أرباب والذى عُين بالسد العالى في عام ١٩٦٥ وكان أحد العمال المشاركين في بناء السد العالى، كما تم تكريم اسم المرحوم الكيميائى الشاذلى حسن عوض الله، مدير عام، كبير كيميائيين بهيئة السد العالى والذى وافته المنية بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

وتم تكريم المهندس طارق فيصل، رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية بالهيئة، والجيولوجى عبد الإله محمد عبد الله مدير عام الأمن بالهيئة، ومن عدد من المحالين للمعاش على ما قدموه طوال مدة خدمتهم من أعمال لخدمة الوطن.

كما قام الدكتور سويلم بتكريم ممثلين عن "جمعية بناة السد العالي" ، كما قام ممثلي الجمعية بإهداء درع تكريم للوزير.

وقال الدكتور سويلم، "الفخر لبناة السد" هذا العمل الذى أنجزه المصريون خلال ملحمة بناء السد العالى، موجهاً التحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، عندما تمكن المصريون من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر ستروى لأجيال عديدة قادمة.

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