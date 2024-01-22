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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرماح وتحطيب وموائد طعام.. عادات الأهالي بمولد الشيخ موسى بالأقصر| شاهد

مقام الشيخ موسي بالاقصر
مقام الشيخ موسي بالاقصر

 تشهد قرية الكرنك بمحافظة الأقصر الأقصر الليلة الختامية لمولد العارف بالله الشيخ موسي أبو علي بحضور المئات من المواطنين والمحبين للشيخ من جميع أنحاء القرية. 

 

وانطلقت فعاليات المولد بعمل سباق الخيول “ مرماح ” وفيه يتسابق الشباب بالخيول ثم يبدأوا الرقص على انغام المزمار بالبلدى. 

 

ثم يقومون بلعب التحطيب وأيضا على انغام المزمار والأغانى الشعبية وتنتشر فى جميع أنحاء القرية موائد الطعام حيث يقوم كل مواطن بعمل مائدة أمام منزله لإطعام الزائرين للقرية أثناء المولد .

ومن المظاهر الاحتفالات التى تشهدها القرية أيضا عمل حلقات ذكر ومديح فى كل مكان بحضور اشهر المداحين مثل الشيخ ياسين التهامي والشيخ حسن الدح واولاد الرنان و الشيخ امين الدشناوى .

 

الجدير بالذكر أن الشيخ موسى أبو علي،  من موليد عام1908 بمركز الزينية بحرى مركز الاقصر وكانت ملامحه وهو صغير تدل على الزهد والطيبة والورع بين اقرانه فكان دائم العزلة والابتعاد عن اللعب واللهو وكان ينتقل من قرية الى قرية ومن نجع الى نجع في البلاد المجاورة مثل الحراجية بقوص والشيخية وخزام والكراتية والمدامود والزنية بحرى والزنية قبلى والعشى والمنشاة العمارى والكرنك ونجوعها القديم والجديد والخطبة والجواهرة ونجع السمانين والعوامية والبياضية والحبيل والبغدادى والبر الغربى من الأقصر.

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وكان الشيخ موسى متواضع بسيط لاينسب له العمل إنما ينسبه إلى الله عز وجل وفى عام 1970  قرر الشيخ يوسف الإعتكاف فى ساحته وأصبح الشيخ منعزلا تماما عن الناس  وظل معتكفا ثمانية عشر عام ثم انتقل الشيخ يوم الأحد 8 مايو سنة 1988م الموافق عربى 22 رمضان سنة 1408هـ. 

الأقصر الاحتفالات الأغاني الشعبية التحطيب الشيخ موسي الليلة الختامية موائد الطعام

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