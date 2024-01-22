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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرارات هامة من مجلس جامعة المنصورة لشهر يناير.. تعرف عليها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم 607 برئاسة الدكتور شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة حيث استهل المجلس بتوجيه التهنئة للدكتور أحمد عبدالعظيم بمناسبة تجديد تعيينه عميداً لكلية التربية الرياضية لمدة ثلاث سنوات.

فيما تم عرض تقرير انجازات مجلس الجامعة بأهم الموضوعات في الفترة من شهر يناير 2023 حتى شهر ديسمبر 2023، كما تم التأكيد على ضرورة سرعة إعلان النتائج خلال أسبوع على الأكثر من بداية الفصل الدراسي الثاني. 

كما وافق المجلس على منح الألقاب العلمية والتعيينات " 9 أستاذ و 15 أستاذ مساعد و23 مدرسا".

 كما تم منح الدكتور عوض إبراهيم أحمد محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم درجة الدكتوراه في العلوم (D.Sc) / الكيمياء/ الكيمياء الفيزيائية.

كما تمت الموافقة على إنشاء الدبلومة المهنية في إدارة جودة المعامل الإكلينيكية بكلية الطب، واعتماد اللائحة الدراسية لها ووافق المجلس على الإلتماس المقدم من المهندس الفلسطيني تامر حسين محمد الشيوخي مسجل لدرجة ماجستير العلوم في الهندسة "هندسة الانشاءات" لعقد مناقشة رسالة الماجستير الخاصة به عبر تقنية (Video Conference) من خلال المنصة التي تراها الجامعة لتواجده في دولة فلسطين وعدم مقدرته على التواجد في مصر في الوضع الحالي.

ووافق المجلس على توقيع وتجديد عددًا من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم وهى توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة ممثلة في كلية الصيدلة والمركز القومي للبحوث للتدريب المعملي بالمعامل البحثية الخاصة بالطب التجددي بالمركز لطلاب برنامج الماجستير المهني في المناعة والطب التجددي وتوقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الطب البيطري وبرنامج طب الأحياء المائية بجامعة ميتشجان ولاية ميتشجان- الولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة وجامعة البوليتكنيك تيميشوارا برومانيا (Politehnica University Timisoara) من الجانبين (الاتحاد الأوروبي وجامعة المنصورة) وتوقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة ومعهد البوليتكنيك سانتاريم- بالبرتغال (Institute Polytechnic de santarem) من الجانبين (الاتحاد الأوروبي وجامعة المنصورة) وتجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة فيلنيوس بدولة ليتوانيا (Vilnius University) ضمن برامج الإيراسموس بلس بالاتحاد الأوروبي.

كذلك تمت الموافقه على توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الطب وشركة ميد إل ايجيبت ليمتد ، في الدبلومة المهنية في جراحة زراعة القوقعة السمعية وتوقيع بروتوكول التعاون بين كلية الصيدلة بالجامعة وكلية المستقبل الجامعة (جامعة أهلية) بالعراق توقيع اتفاقية التعاون بين مركز استدامة المدن المتحدة بدولة النرويج وكلية الهندسة بالجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومشروع اتفاقية التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الهندسة وكلية الهندسة جامعة تكساس- سان انتونيو ومشروع اتفاقية التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الهندسة وجامعة كولن- بألمانيا ومشروع اتفاقية التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية التجارة ومنظمة إحصائية بلا حدود (SWB)  التابعة للجمعية الاحصائية الأمريكية (ASA) وتوقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة ممثلة في كليتي الزراعة والطب البيطري وجامعة بغداد – العراق وتوقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الزراعة وبين الشركة المصرية الخليجية للاستصلاح الزراعي بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية.

كما تمت الموافقة على بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إشهار وإنشاء وتأسيس (جمعية إسكان أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة) تابعة للاتحاد العام لتعاونيات البناء والإسكان وقبول عضوية المؤسسين وتخصيص مقر لها بجامعة المنصورة كما تم عرض تقرير قياس مؤشرات الأداء وتحليل الشكاوى الإلكترونية الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والخاصة بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بالجامعة خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 31/12/2023.

كما تمت موافقة مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية بجلسته بتاريخ 26/12/2023 على اقتراح ترشيح كل من الدكتور محمود السيد الناغيالأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة والدكتور حسن علي علي عتمان  المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة والكاتب الصحفى حازم محمد نصر نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ومدير مكتب أخبار اليوم بالمنصورة لعضوية مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية.

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التربية الرياضية الفصل الدراسي الثاني توقيع مذكرة تفاهم مجلس جامعة المنصورة ولاية ميتشجان منظومة الشكاوى مركز القومي للبحوث لمركز القومي للبحوث كلية الطب البيطري

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