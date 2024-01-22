صلي الفجر وخلص عليها.. رجل ينهي حياة زوجته الحامل في الجيزة|تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تفاصيل مصرع سيدة على يد زوجها بعدما سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها.

زوج ينهي حياة زوجته في الطالبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة أفاد بقيام شاب بإنهاء حياة زوجته في الطالبية بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة الكونيسة بالجيزة، ووجه مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والتحريات العثور على سيدة في العقد الثالث من العمر حامل ترتدي كامل ملابسها وبها عدة طعنات في منطقة البطن.

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التحريات تكشف مفاجآت في مقتل سيدة الطالبية

تم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة وضبط الزوج المتهم في الواقعة حيث تبين من التحريات أن الجريمة بسبب خلافات زوجية.

واتهمت أسرة السيدة المجني عليها في الطالبية زوجها بإنهاء حياتها، حيث قررت أسرتها أن المجني عليها حامل في الشهر السادس وقام زوجها بتسديد طعنات متفرقة لها أودت بحياتها، وكشفت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، أن الزوج المتهم خرج لصلاة الفجر ثم عاد إلى المنزل ونشبت بينه وبينه زوجته المجني عليها مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بتسديد عدة طعنات لها في منطقة البطن أودت بحياتها في الحال، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.