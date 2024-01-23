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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. بشرى سارة للطلاب بشأن التقديم في الترم الثاني 2024.. رئيس جامعة حلوان: نعمل على تحقيق التميز البحثي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي موجز لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. بشرى سارة للطلاب بشأن التقديم بالترم الثاني2024

يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، وبدأ التقديم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين.


رئيس جامعة حلوان: نعمل على تحقيق التميز البحثي

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي و تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتطوير مهارات الباحثين بالجامعة .

مدير تعليم الجيزة يتفقد لجنة مستشفى 57357 وينقل للطلاب رسالة تقدير من الوزير

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة، في اليوم الرابع لامتحانات الشهادة الإعدادية بتكليف من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وأحمد راشد محافظ الجيزة ، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بطلاب تعليم الجيزة داخل مستشفى (57357) التي تضم 5 طلاب بإدارات" العمرانية ،الهرم، أطفيح ، بولاق الدكرور" التعليمية من المحتجزين للعلاج بالمستشفي، ومتابعة محافظات إسكندرية والدقهلية والفيوم والقليوبية وكفر الشيخ والإسماعيلية.

خبير يوضح إسهام التعليم العالي في تأهيل الشباب وتعزيز جودة القوى العاملة

قالت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن التعليم العالي يشكل أحد العناصر الرئيسية في الخطة الاستثمارية للدولة، ويعتبر من أبرز المكونات التي تدعم رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، حيث يأتي في مقدمة القطاعات المعنية بتطوير الموارد البشرية، ويلعب دوراً حيوياً في عملية التنمية الاقتصادية.

خبير يوضح دور التعليم العالي في تحقيق التنمية الاقتصادية

ال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التى تأتى فى مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورًا مهمًا فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة فى إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى. 

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