عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

منتخب مصر
منتخب مصر

حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل  محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع  إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب الرأس الأخضر متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط، ويليه منتخب مصر بـ 3 نقاط، وثالثا منتخب غانا برصيد نقطتين، ويتذيل المجموعة منتخب موزمبيق برصيد نقطتين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، وتشير النتيجة إلى تقدم الرأس الأخضر بهدف نظيف.

وخلال الشوط الأول  ظهر منتخب مصر بشكل جيد وحاول أكثر من مرة التسجيل لكن دفاع منتخب الرأس الأخضر تصدى لتلك المحاولات ولكن

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وجاء كالتالي :

محمد الشناوي
محمد هاني
محمد عبد المنعم 
أحمد حجازي
أحمد فتوح
مروان عطية
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
عمر مرموش
مصطفى محمد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

عكس سير المباراة|الرأس الأخضر يتقدم على مصر بهدف نظيف في الشوط الأول

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

مصطفى محمد يتقدم لمصر على الرأس الأخضر بالهدف الثاني بكأس الأمم الإفريقية

تريزيجيه يسجل هدف التعادل لمصر فى مرمى الرأس الأخضر

أمم أفريقيا.. شاهد رد فعل محمد صلاح عقب هدف الرأس الأخضر بمرمى مصر

عكس سير المباراة|الرأس الأخضر يتقدم على مصر بهدف نظيف في الشوط الأول

30 دقيقة| التعادل يسيطر على مباراة مصر والرأس الأخضر بأمم أفريقيا

شاهد.. كريم فؤاد يكشف عن أصعب مباراة خلال مسيرته

بشكل مفاجئ|الوقوف دقيقة حداد في بداية الشوط الثاني لمباراة نهائي السوبر الإيطالي

الحياة مش كورة بس| حوار كوميدي بين أكرم توفيق وكريم فؤاد.. شاهد

ترشيحاتنا

ظهور لافت.. دنيا سمير غانم تتألق في أحدث إطلالة

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

تقديرات بوصول نظارة أبل للواقع الافتراضي بتحقيق 630 مليون دولار في أيام

هيونداي توسان موديل 2021 بأفضل سعر للمستعمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 23 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

مصطفى محمد يتقدم لمصر على الرأس الأخضر بالهدف الثاني بكأس الأمم الإفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهانة كبيرة ولعب شوارع| ماذا قال نجم منتخب الفراعنة عن أزمة صلاح.. وبماذا وصف اتحاد الكرة؟

5 فوائد تحصل عليها عند تناول الشاي.. يحمى من أمراض السرطان والمخ

تحديث ساعة يوم القيامة غدا.. ما رمزيتها وكيف تعمل؟

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ