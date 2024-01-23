مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب الرأس الأخضر متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط، ويليه منتخب مصر بـ 3 نقاط، وثالثا منتخب غانا برصيد نقطتين، ويتذيل المجموعة منتخب موزمبيق برصيد نقطتين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، وتشير النتيجة إلى تقدم الرأس الأخضر بهدف نظيف.

وخلال الشوط الأول ظهر منتخب مصر بشكل جيد وحاول أكثر من مرة التسجيل لكن دفاع منتخب الرأس الأخضر تصدى لتلك المحاولات ولكن

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وجاء كالتالي :

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

أحمد حجازي

أحمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش

مصطفى محمد.