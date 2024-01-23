قصف صاروخي عنيف على كييف وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا| تفاصيل

قال مسئولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، إن روسيا شنت ضربة صاروخية على كييف وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا خاركيف، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني السكنية في كلتا المدينتين، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز.

وقال عمدة المدينة، فيتالي كليتشكو، على تطبيق “تيليجرام”: "أصيب سبعة أشخاص في منطقتي سولوميانسكي وسفياتوشينسكي في العاصمة، مضيفا أن العديد من الشقق قد أضرمت النار في الهجوم.

وأوضح سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف ونظيره في المنطقة المحيطة، على تيليجرام، أن أنظمة الدفاع الجوي كانت تصد الهجوم الصاروخي الروسي.

كما صرح أحد المسئولين بأن مبنى غير سكني في منطقة بيشيرسك بالعاصمة قد تضرر.

وأشار بوبكو إلى أن العديد من السيارات اشتعلت فيها النيران في سفياتوشين، غرب وسط العاصمة.

وقالت المشرعة إيرينا جيراشينكو على “تيليجرام” إن "الانفجارات القوية، كانت تهز منزلنا".

كما أبلغ شهود رويترز عن سماع عدة موجات من الانفجارات في كييف وحولها.

من جانبه، قال إيهور تيريخوف، عمدة مدينة خاركيف الشمالية الشرقية في أوكرانيا، إن روسيا استهدفت مدينته أيضا.

وقال على تيليجرام: "إنهم يضربون خاركيف مرة أخرى - كان هناك بالفعل العديد من الانفجارات".

وقال أوليه سينهوبوف، حاكم المنطقة، إن مبنى سكنيا أصيب في مدينة خاركيف.

وأصاف على تيليجرام: "هناك أشخاص تحت الأنقاض"؛ بينما ذكرت شرطة المدينة أن خط أنابيب الغاز كان مشتعلا نتيجة للهجوم، وكان الأطفال من بين العديد من المصابين.