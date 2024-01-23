عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف صاروخي عنيف على كييف وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا| تفاصيل

قصف روسي على أوكرانيا
قصف روسي على أوكرانيا

قال مسئولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، إن روسيا شنت ضربة صاروخية على كييف وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا خاركيف، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني السكنية في كلتا المدينتين، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز.

وقال عمدة المدينة، فيتالي كليتشكو، على تطبيق “تيليجرام”: "أصيب سبعة أشخاص في منطقتي سولوميانسكي وسفياتوشينسكي في العاصمة، مضيفا أن العديد من الشقق قد أضرمت النار في الهجوم.

وأوضح سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف ونظيره في المنطقة المحيطة، على تيليجرام، أن أنظمة الدفاع الجوي كانت تصد الهجوم الصاروخي الروسي.

كما صرح أحد المسئولين بأن مبنى غير سكني في منطقة بيشيرسك بالعاصمة قد تضرر.

وأشار بوبكو  إلى أن العديد من السيارات اشتعلت فيها النيران في سفياتوشين، غرب وسط العاصمة.

وقالت المشرعة إيرينا جيراشينكو على “تيليجرام” إن "الانفجارات القوية، كانت تهز منزلنا".

كما أبلغ شهود رويترز عن سماع عدة موجات من الانفجارات في كييف وحولها.

من جانبه، قال إيهور تيريخوف، عمدة مدينة خاركيف الشمالية الشرقية في أوكرانيا، إن روسيا استهدفت مدينته أيضا.

وقال على تيليجرام: "إنهم يضربون خاركيف مرة أخرى - كان هناك بالفعل العديد من الانفجارات".

وقال أوليه سينهوبوف، حاكم المنطقة، إن مبنى سكنيا أصيب في مدينة خاركيف.

وأصاف على تيليجرام: "هناك أشخاص تحت الأنقاض"؛ بينما ذكرت شرطة المدينة أن خط أنابيب الغاز كان مشتعلا نتيجة للهجوم، وكان الأطفال من بين العديد من المصابين.

الإدارة العسكرية في كييف الهجوم الصاروخي الروسي الهجوم الصاروخي المباني السكنية أنظمة الدفاع الجوي أنابيب الغاز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا رئيس الإدارة العسكرية خط أنابيب الغاز خاركيف قصف صاروخي فيتالي كليتشكو مسؤولون أوكرانيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

موضوعات متعلقة

9 سنوات إنجازات.. قطاع البترول يشهد طفرة تنموية كبيرة في عهد الرئيس السيسي

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يُهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثالثة عشرة لثورة يناير

للمرة الثامنة.. اكتشاف كويكب قبل 3ساعات من انفجاره فوق هذه الدولة| تفاصيل

هل يحق للرجل معاشرة زوجته بعد عقد القران وقبل الفرح.. أمين الفتوى يرد

مافيهوش غير صلاح.. «كرول»: منتخب مصر يفتقد المواهب.. ويعاني دفاعيا بأمم إفريقيا

أول تعليق من حماس على مصرع 21 جنديا إسرائيليا في خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شكرا موزمبيق| منتخب الفراعنة يتأهل بعد مباراة مجنونة.. وهذا الفريق منافس مصر المحتمل في دور الـ 16

فيديو

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ