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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات قاصمة.. كتائب المقاومة تعلن خوضها اشتباكات عنيفة بمحور قيزان ابو رشوان

ضربات المقاومة
ضربات المقاومة

ذكرت كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية أنها تخوض عبر  قواتها المقاومة اشتباكات عنيفة بمحور قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس، وفق ماذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

وأفادت المقاومة بتفجير عبوة ناسفة في إحدى آليات جيش الاحتلال المتوغلة بالمنطقة واصابتها إصابة مباشرة وهو ما يرفع عدد قتلى وجرحى جيش الاحتلال.

وصباح اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 21 ضابطًا وجنديًا ، ثم رفع العدد إلى 24 في أعنف هجوم تعرضت له قواته في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الهجوم وقع شرقي مخيم المغازي على مسافة نحو 600 متر من السياج الأمني مع القطاع.

وأوضح أن عشرات الجنود كانوا يستعدون لتفجير 10 منازل بعد تفخيخها سعيًا لإقامة منطقة عازلة.

وقال: "لكن فجأة أطلق أحد المسلحين صاروخًا مضادًا للدروع تجاه دبابة كانت تؤمن الحماية للجنود؛ فانفجرت وقتل بها جنديان وأصيب آخران بجراح".

وأضاف "نتيجة انفجار الدبابة انفجرت الألغام التي زرعها الجيش في منزلين قريبين وداخلهما عشرات الجنود؛ ما أدى لانهيارهما وتسويتهما في الأرض بشكل كامل جراء الانفجار الهائل".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يحقق في تسلسل الأحدث والسبب المباشر لانفجار الألغام داخل المنازل.

وسمح الاحتلال بنشر أسماء 17 ضابطًا وجنديًا قتلوا في العملية على أن يتم الإعلان عن هوية بقية القتلى خلال الساعات المقبلة.

 

فيما يرتفع بذلك العدد المعلن لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري إلى 221 ضابطًا وجنديًا، وهو ما يرفع العدد المعلن لقتلاه منذ بدء الحرب إلى 556.

وسبق أن أعلنت حركة المقاومة حماس أنه لا تراجع ولا استسلام في هذه المعارك مع الاحتلال حتى ولو استشهدوا جميعًا.

التوغل البري السابع من أكتوبر الساعات المقبلة السبب المباشر السياج الأمني تفجير عبوة ناسفة

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