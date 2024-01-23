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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دامت مصر قوية.. محافظ الغربية يُهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

صدى البلد

بعث  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ببرقية تهنئة إلى محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير وجاء نصها "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة متوجها للمولى عز وجل بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات دامت مصرنا امنة  وقوية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة" .

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وقدم رحمي التهنئة لكافة رجال الشرطة بمناسبة عيدهم، معرباً عن شكره وتقديره لما يقدمونه من تضحيات غالية في سبيل تحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية، داعياً المولى -عز وجل-  أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا.

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كما أرسل محافظ الغربية برقيات تهنئة لكافة قيادات الداخلية ،مؤكدا تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة المخلصين في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني وتضحياتهم إلى جانب رجال القوات المسلحة في سبيل استقرار الوطن وحمايته. 

الأعلى للقوات المسلحة الأستاذ الدكتور الاحتفال بعيد الشرطة الاحتفال بعيد الشرط الرئيس عبد الفتاح السيسي ر الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المواطنين القوات المسلحة القائد الأعلى للقوات المسلحة

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