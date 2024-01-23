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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارته لمصر.. زعيم عربي يلتقي رئيس الصومال | تفاصيل

رئيس الصومال
رئيس الصومال

ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا "ان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر استقبل صباح اليوم، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة زيارته للبلاد لحضور حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من الطلبة المرشحين بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية.

وخلال الجلسة؛ بحثة الجانبان  العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في اللقاء الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ، و الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" و الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، و عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة وعدد من  كبار المسؤولين.

كما حضرها من الجانب الصومالي  عبدالقادر محمد نور وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية وعدد من كبار المسؤولين الصوماليين .

يشار الي ان  الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد استقبل بقصر الاتحادية "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال ،خلال زيارته لمصر، حيث عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

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