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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مذكرة تفاهم بين جامعتي عين شمس وبدر لتطوير التعاون الأكاديمي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ،والدكتور أشرف محمد الشيحي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة ، مذكرة تفاهم بين الجامعتين ، بهدف تطوير التعاون الأكاديمي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين.

شهد مراسم التوقيع الدكتورة نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ، والدكتور عمرو الاتربي نائب رئيس جامعة بدر للعلاقات الدولية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود فهمي نائب رئيس جامعة بدر للدراسات العليا والبحوث.

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وقد اتفق الطرفان على تطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون التالية :

-  تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
-  البرامج والدورات التدريبية في كافة المجالات من خلال مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس( التخطيط - التنفيذ - المشاركة) .
-  الخبرة الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
-  البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم.
- المشاركة في المشاريع الدولية الممولة من جهات أجنبية كشركاء.
- إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية والاشتراك في مبادرات ومشاريع التنمية وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

وقد تم تحديد منسق لكل جامعة لمتابعة تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاتفاق ، وتقديم تقرير نصف سنوي لإدارة كل جامعة ، حيث تم تحديد الدكتورة نيفين عاصم عطية أشعت مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس منسقًا لجامعة عين شمس ، والدكتور عمرو إبراهيم عبد الرحمن الاتربي نائب رئيس جامعة بدر للعلاقات الدولية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منسقًا لجامعة بدر.

الدكتور محمد ضياء زين العابدين تقنيات الذكاء الاصطناعي دراسات العليا والبحوث

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