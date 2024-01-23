وزير الكهرباء عن الضبعة: علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال خلال صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي عبر «فيديو كونفراس» : “ذلك الإنجاز الذى يمثل علامة مضئية فى طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، حيث به تنتقل مصر إلى مرحلة الإنشاءات الكبري كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية”.

وأضاف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة: “فى ظل الجمهورية الجديدة تسارع نحو تحقيق أفاق جديد، وتشاركنا سويا مع الجانب الروسي فى فعاليات عدة فى مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، ولقد تحققت هذه الإنجازات فى وقت قياسي غير مسبوق، والتي هي تتويج للعمل المنسق بين طاقم العمل”.

وأكمل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة: “أعرب عن أمتناني العميق وبخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي وكذلك فرق العمل من كلا الجانبين على كافة الجهود المبذولة لهذا المشروع”.