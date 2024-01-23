بشأن الممر الاقتصادي.. وزير الخارجية الباكستاني يلتقي نائب نظيره الصيني

التقى وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، صباح اليوم، في إسلام آباد نائب وزير خارجية الصين سون ويدونج، الذي يزور باكستان حالياً.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين باكستان والصين في مختلف المجالات، بما فيها الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني والتعاون الاقتصادي والمالي الثنائي.

وأشاد جيلاني بدعم الصين الثابت لباكستان في جميع القضايا، مؤكداً أهمية الممر الاقتصادي بالنسبة لباكستان، وارتياحه للتطور المستمر في هذا الملف.



وأعرب عن تقديره لاستعداد الصين ودعمها لجميع مشاريع الممر الاقتصادي في باكستان.