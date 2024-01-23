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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة والدة أحمد عبد الفتاح

أحمد عبد الفتاح
أحمد عبد الفتاح

أعلنت الفنانة فوزية محمد، منذ قليل وفاة فاطمة جدة بناتها، ووالدة المؤلف أحمد عبد الفتاح.

وكتبت فوزية محمد منشور، من خلال حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عبر خاصية الإستوري، قائلة: انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدة بناتي، ووالدة المؤلف أحمد عبد الفتاح، والد بناتي، الحاجة فاطمة، اللهم تغمدها بوساع رحمتك واغفر لها واسكنها فسيح جناته. 

يذكر أن أحمد عبد الفتاح، عرض له الفترة الماضية مسلسل مشوار الونش، بطولة الفنان محمد رجب، وتناول العمل حول حسن الونش، هفوة صغيرة في ماضي لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوارة الفتاة الشعبية، لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

شارك في بطولة مسلسل مشوار الونش، نخبة من النجوم، منهم: محمد رجب، محمود عبد الغني، ميم جمال، منة فضالي، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

أحمد عبد الفتاح المؤلف أحمد عبد الفتاح مسلسى الونش

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