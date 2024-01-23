جريمة تهز القاهرة.. أب ينهي حياة ابنته ويدعى سقوطها من البلكونة

جريمة مأساوية في المطرية، حيث سطر أربعيني نهاية مروعة لابنته وقام باصطحابها لمستشفى المطرية التعليمي وأدعى داخل المستشفى بسقوطها من الطابق الثالث أثناء اللهو، إلا أن التحريات كشفت كذب روايته وشرحت التفاصيل الكاملة في الواقعة.

القصة الكاملة لجريمة المطرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى المطرية التعليمي أفادت باستقبال جثمان طفلة بالغة من العمر 13 عاما بها إصابات وجروح وسحجات متفرقة في الجسد، وعلى الفور أمرت أجهزة أمن القاهرة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، العثور على جثمان طفلة بالغة من العمر 13 عاما بها سحجات وجروح وآثار حروق وكدمات متفرقة بالجسد، وبسؤال والدها قرر سقوطها من ارتفاع أثناء لهوها وأنه لم يستطيع إنقاذها.

اقرأ ايضا.. جوزي مابيسبش فرض.. زينب تطلب الخلع: شاهدته برفقة سيدة بدون ملابس

اقرأ ايضا.. قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا

اقرأ ايضا.. شابان بملابس ضيقة وملفتة.. شمس ونور باعوا أنفسهم للحرام في المنصورة|تفاصيل

اقرأ ايضا.. انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

وبإجراء التحريات اللازمة والاستماع لأقوال والدة الطفلة وجيرانها، كشف الأم حقيقة الواقعة حيث تبين أن والدها دائم التعدي عليها وطفلتها، وظل يضرب فيها مع وصلة من التعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ونقلها إلى المستشفى بإدعاء سقوطها من ارتفاع أثناء اللهو.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن الأب وراء مصرع الطفلة حيث كان دائم التعدي عليها بالضرب والتعذيب مما نتج عنه إصاباتها الموصوفة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأب المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.