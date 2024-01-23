عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة تهز القاهرة.. أب ينهي حياة ابنته ويدعى سقوطها من البلكونة

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية

جريمة مأساوية في المطرية، حيث سطر أربعيني نهاية مروعة لابنته وقام باصطحابها لمستشفى المطرية التعليمي وأدعى داخل المستشفى بسقوطها من الطابق الثالث أثناء اللهو، إلا أن التحريات كشفت كذب روايته وشرحت التفاصيل الكاملة في الواقعة.

حبس عصابة السطو المسلح على صيدلية في أكتوبر

قطار يبتر قدمي مندوب مبيعات سقط على قضبانه في الجيزة

إصابة شخصين في إنقلاب سيارة نقل أمام المتحف الكبير بالهرم

عثر عليهما هياكل عظمية.. أب يغسل عار ابنته وعشيقها في صحراء القاهرة

القصة الكاملة لجريمة المطرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى المطرية التعليمي أفادت باستقبال جثمان طفلة بالغة من العمر 13 عاما بها إصابات وجروح وسحجات متفرقة في الجسد، وعلى الفور أمرت أجهزة أمن القاهرة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، العثور على جثمان طفلة بالغة من العمر 13 عاما بها سحجات وجروح وآثار حروق وكدمات متفرقة بالجسد، وبسؤال والدها قرر سقوطها من ارتفاع أثناء لهوها وأنه لم يستطيع إنقاذها.

اقرأ ايضا.. جوزي مابيسبش فرض.. زينب تطلب الخلع: شاهدته برفقة سيدة بدون ملابس

اقرأ ايضا..  قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا

اقرأ ايضا.. شابان بملابس ضيقة وملفتة.. شمس ونور باعوا أنفسهم للحرام في المنصورة|تفاصيل

اقرأ ايضا.. انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

وبإجراء التحريات اللازمة والاستماع لأقوال والدة الطفلة وجيرانها، كشف الأم حقيقة الواقعة حيث تبين أن والدها دائم التعدي عليها وطفلتها، وظل يضرب فيها مع وصلة من التعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ونقلها إلى المستشفى بإدعاء سقوطها من ارتفاع أثناء اللهو.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن الأب وراء مصرع الطفلة حيث كان دائم التعدي عليها بالضرب والتعذيب مما نتج عنه إصاباتها الموصوفة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأب المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القاهرة والدة الطفلة مديرية أمن القاهرة كدمات متفرقة غرفة عمليات النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

حبس عصابة السطو المسلح على صيدلية في أكتوبر

قطار يبتر قدمي مندوب مبيعات سقط على قضبانه في الجيزة

إصابة شخصين في إنقلاب سيارة نقل أمام المتحف الكبير بالهرم

عثر عليهما هياكل عظمية.. أب يغسل عار ابنته وعشيقها في صحراء القاهرة

سقط من الدور السابع.. العثور على جثة أجنبي بنزلة السمان

حرقوه حي بالمولوتوف.. تفاصيل مقـ.تل شاب في مشاجرة بالجيزة

التصريح بدفن جثة ضحية تصادم كوبرى الجلاتمة بمنشأة القناطر في الجيزة

المشدد 6 سنوات لديلر الهيروين في الجيزة

ترشيحاتنا

ترامب: الرئيسان الروسي والصيني ذكيان للغاية ويحبان بلادهما

بشرى سارة بشأن حل أزمة المعاش المبكر|اعرف الموعد

راتب يصل إلى 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة.. قدم الآن

السيناريو يتكرر| هل يفعلها المنتخب ويصعد لنهائي إفريقيا بفضل أبوجبل؟.. والشناوي يعود للأهلي للعلاج

روسيا تسخر من تواصل الرئيس الأمريكي مع الموتى

جريمة تهز القاهرة.. أب ينهي حياة ابنته ويدعى سقوطها من البلكونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتماثل للشفاء .. مصادر مقربة تنفي وفاة هاني الناظر بعد تداولها على السوشيال ميديا

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

فيديو

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ