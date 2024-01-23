عثر عليهما هياكل عظمية.. أب يغسل عار ابنته وعشيقها في صحراء القاهرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، مفاجأة في واقعة تغيب شخص عشريني، حيث تبين أن وراء اختفائه خفير ونجليه، وذلك بعد اكتشاف علاقته الغير شرعية مع ابنتهم.

القصة الكاملة لجريمة الخفير وابنته في القاهرة

وشرحت تحقيقات النيابة في الواقعة، أن المجني عليه بالغ من العمر 22 عاما، نشبت بينه وبين فتاة بالغة من العمر 18 عاما بدون عمل علاقة غير شرعية حيث أقام معها علاقة محرمة على مدار فترة، حتى علمت أسرة الفتاة بجريمتها وإقامتها علاقة غير شرعية مع شاب.

وتابعت تحقيقات النيابة في القاهرة حول الواقعة، أن والد الفتاة خفير بالغ من العمر 56 عاما وأشقائها 22 سنة خفير و33 سنة خفير، قاموا باستدراج الفتاة وعشيقها المجني عليه إلى منطقة صحراوية بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة.

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وأكملت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القاهرة، أن المتهمين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم ثم تركوهم في الصحراء بمجرد التأكد من وفاتهم، حيث قام الأب المتهم بمساعدة ابنائه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب ابنته وعشيقها حتى سقطت جثة هامدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود بلاغا أفاد بتغيب شاب بالغ من العمر 22 عاما، وبإجراء التحريات اللازمة تبين لأجهزة المباحث في القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة خفير بالغ من العمر 56 عاما ونجليه.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقر الأب المتهم بأنه اكتشف علاقة ابنته الغير شرعية مع الشاب المجني عليه، حيث استعان بأبنائه وقاموا باستدراج الشاب وابنته إلى المنطقة الصحراوية في مايو بالقرب من الطريق الدائري الاوسطي.

وتابع الأب المتهم بأنه قام بإطلاق أعيرة نارية صوبهم حتى سقطوا جثث هامدة ثم تركهم وفر هاربا برفقة ابنائه، وبعد ضبطه أرشد عن مكان الجريمة حيث تم العثور على هياكل عظمية للمجني عليهم في مكان الحادث.