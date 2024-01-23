عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام تعلن مسئوليتها عن استهداف 21 جنديا إسرائيليا وتكشف الكواليس| تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت كتائب القسام رسميا مسؤوليتها عن العملية النوعية التي ادت الى مقتل 21 ضابط وجندي واصابة اخرين  مساء يوم أمس.

قالت كتائب القسام: في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدونا من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي.

تابعت القسام: قام مجاهدونا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها.

واضافت القسام: بالتزامن دمر المجاهدون دبابة "ميركفاه" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين 105"، كما قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.

فيما أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي إرتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيد و 354  اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية. 

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. 

كتائب القسام قوات الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

ترامب: الرئيسان الروسي والصيني ذكيان للغاية ويحبان بلادهما

بشرى سارة بشأن حل أزمة المعاش المبكر|اعرف الموعد

راتب يصل إلى 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة.. قدم الآن

السيناريو يتكرر| هل يفعلها المنتخب ويصعد لنهائي إفريقيا بفضل أبوجبل؟.. والشناوي يعود للأهلي للعلاج

روسيا تسخر من تواصل الرئيس الأمريكي مع الموتى

جريمة تهز القاهرة.. أب ينهي حياة ابنته ويدعى سقوطها من البلكونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتماثل للشفاء .. مصادر مقربة تنفي وفاة هاني الناظر بعد تداولها على السوشيال ميديا

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

فيديو

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ