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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

9 فبراير.. أول حفل غنائي للفنانة آمال مثلوثي بالأهرامات

آمال مثلوثي
آمال مثلوثي

تستعد الفنانة التونسية آمال مثلوثي لإحياء أول حفلاتها الغنائية في الأهرامات، وذلك مساء يوم الجمعة 9 فبراير.

وتعد هذه الإطلالة هي الحفل الأول الرسمي لمثلوثي في مصر، وأجدد ظهور جماهيري لها في القاهرة بعد غياب سنتين، كما تعد أول حفلات جولتها العالمية للاحتفال بألبومها الجديد وتطل خلالها على مسرح "كونداليني" في الأهرامات، وتتعاون فيها مع "ستوديو هيف" الذي يتولى مهمة إنتاج وتنظيم الحفل.

واختارت آمال مثلوثي الاحتفال بالعرض الحي الأول لألبومها الجديد "مرأة" أو "مرا" باللهجة التونسية، والذي يضم في جعبته 11 أغنية، ظهرت أولى أغانيه بكليب "صوتي"، وتجهز لتصوير ثاني كليباته في مصر خلال تواجدها بالقاهرة، بجانب العرض الأول لأغنيتها "آمال" مع الموزع الموسيقي والدي جي مولوتوف.

ويعد ألبوم "مرا" أول ألبوم غنائي عربي يكون فريق العمل فيه بالكامل نساء، من الشعراء والملحنين والموزعين وحتى مخرجي ومصوري الكليبات، وتسعى لإطلاق جميع أغانيه دفعة واحدة خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة 8 مارس المقبل.

ويعقب ألبوم آمال النسائي النجاح الجماهيري الذي لاقى آخر ألبوماتها "يوميات تونس"،  الذي ضم في جعبته 18 أغنية، تم إطلاقها بشكل ألبومين في ألبوم واحد، بحيث ضم النصف الأول تسع أغنيات أصلية من تأليفها وتلحينها وغناها من بينها "حلم" و"ما لقيت"، بينما ضم النصف الثاني تسع أغنيات "كوفرز" باللغة الإنجليزية.

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