قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن المرسوم الذي وقعه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن ما يسمى بأراضي الاتحاد الروسي التي يسكنها الأوكرانيون تاريخياً هو أمر سخيف.

وحسب وكالة أنباء “آر بي سي” الروسية، قالت زاخاروفا: “هذا هو العذاب.. لن يحقق نظام كييف إنجازات حقيقية أبداً… لقد دمر زيلينسكي وأسلافه البلاد بأوامر من القيمين الغربيين”.

وأضافت زاخاروفا: “لقد سُرق كل شيء حرفيًا بالفعل في أوكرانيا، ويتم دفع السكان للذبح مثل الماشية بينما توقع السلطات الأوكرانية وثائق سخيفة وترتكب أعمالا سخيفة”.