19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطلوب في عدد من الأندية الأوروبية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "الصحافة الاسبانية اكدت ان امام عاشور لن يستمر في الأهلي طويلا لأن الأهلي لن يصمد أمام عروض أهم أندية أوروبية مثل ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر سيتي أو إنترميلان أو بايرن ميونخ وكل هذه الأندية قد تقدم عروض بعض منها يقدم عروض لشراء إمام عاشور ولن يقل أي عرض من هذه الأندية عن ١٩ مليون يورو.

وتابع؛ "إمام عاشور أثبت أنه داهية في نصف الملعب، ومن أفضل من يلعب في مركز ٨ في الوقت الحالي مقارنة بنجوم أوروبا في هذا المركز كما أنه من افضل من يري الملعب ويجيد التمريرات الطويلة".