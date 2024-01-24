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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تشن ضربات جوية على فصائل مدعومة من إيران بالعراق.. تفاصيل

ضربة أمريكية
ضربة أمريكية

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بشن الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية على مواقع متفرقة في جنوب وغرب العراق تستهدف مواقع لجماعات مدعومة من إيران.

وذكرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، نقلًا عن مصدر أمني، قوله فجر اليوم الأربعاء، إن قصفًا أمريكيًا استهدف مقرات أمنية بجرف النصر والقائم في العراق.

وقال المصدر، إن "ضربة جوية أمريكية وقعت في منطقة السعيدات بجرف النصر مستهدفة مدرسة عسكرية".

وأضاف أن "المدرسة كانت متروكة لحظة الاستهداف"، مشيراً الى أن الضربة لم تسفر عن ضحايا.

إلى ذلك، قال المصدر إن "قصفاً استهدف مقرات أمنية في قضاء القائم غربي العراق"، موضحاً أن "الطيران الأمريكي ما يزال يحلق في الجو".

من جانبه، كشف مسئول أمني أمريكي أن الضربات الأمريكية ضد كتائب حزب الله في العراق تأتي ردًا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية.

وأكدت مصادر عسكرية أمريكية لوكالة "رويترز" أن قصفًا أمريكيًا استهدف مقر العمليات التابع للحشد الشعبي شمال محافظة بابل العراقية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الفصائل في العراق رد على الهجمات ضد القوات الأمريكية.

فيما قالت البنتاجون إن واشنطن شنت 3 ضربات على منشآت في العراق تستخدمها جماعة مدعومة من إيران.

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