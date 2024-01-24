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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هيام: جوزي عنده سرطان في الرئة ومش عارفة أجهز بنتي.. فيديو

جوزي عنده سرطان فى
جوزي عنده سرطان فى الرئة ومش عارفه اجهز بنتي

في منزل صغير وبسيط بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة ، تسكن سيدة تدعى هيام ، عمرها خمسين عام . لديها أربعة أبناء ، أكبرهم يؤدي الخدمة العسكرية والآخر بسبب ظروفهم الماليه تعيق دخوله المدرسة الفنيه، وابنتها تستعد للزواج وتحتاج الي من يجهّزها ، وفجأة، اكتشفوا أن زوجها يعاني من ورم خبيث في الحنجرة.

تواجه هيام تحديات مالية وصحية صعبة. يوميًا، تحتاج للعناية بزوجها المريض وتوفير متطلبات حياتها،وتحاول ان تجمع هيام قوت يومها من أي مصدر ممكن، محاولةً توفير العلاج لزوجها.

وقالت هيام لعدسة صدي البلد: أنا زوجة وأم لأربع أبناء كبيرهم في الجيش يؤدي الخدمه العسكرية ولدي ابنة في سن الزوج وتحتاج إلى جهاز وأخيها الأصغر يحتاج إلى أموال لدخوله مدرسة فنية لاستكمال تعليمه .

وأضافت هيام: زوجي يعاني من سرطان الحنجرة وقام بإجراء عملية شق حنجرة وهو الآن في حاله متأخرة ويحتاج إلى علاج، ونحن نحتاج إلى من يساعدنا على أعباء المعيشة موضحا أنها تعمل في بيع الحلويات للأطفال أمام منزلها .

وتابعت ونحتاج أيضا إلى  توفير جهاز لزواج ابنتي مطالبة أصحاب القلوب الرحيمة الوقوف بجوارها هي وأسرتها .

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