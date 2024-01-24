فيلم أكشن.. حادث خطير في محور المريوطية يتصدر التريند |القصة الكاملة

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حادث المريوطية
حادث المريوطية

حالة من الحزن والأسي شهدتها مصر، أمس، نتيجة حادث أسفر عن سقوط جرحى حيث أطاحت شاحنة بسيارات من فوق جسر، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة وقوع الحادث واللحظات الأولى بعتد سقوط سيارات من على الجسر الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

حادث المريوطية 

26 ثانية من الرعب

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل واقعة حادث مروع وقع في أعلى طريق دائري المريوطية.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة اصطدام سيارة نقل مقطورة بعدد من السيارات أعلى طريق دائري المريوطية، بأن اختلال عجلة القيادة سبب الحادث.

وكشفت التحريات أن سيارة النقل اصطدمت بـ8 سيارات أخرى بعد انحراف الطارة، وتسبب الحادث في سقوط 3 سيارات "ملاكي وميكروباص ونقل محملة بالمواشي"، من أعلى الطريق الدائري. 

وذكرت التحريات أن الحادث تسبب في إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، كما تحفظ الأمن على سائق سيارة النقل المتسببة في الحادث.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه.

من جهتها، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف على الفور إلى محل البلاغ، حيث تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة بعدد من السيارات، ما تسبب في إطاحة 3 سيارات "ميكروباص، وملاكي، ونقل محملة بالمواشي".

وتسبب الحادث في تعطل حركة المرور، وسقوط 5 مصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث المريوطية، وطلبت النيابة إجراء تحليل مخدرات للمتهم لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

لحظة سقوط السيارة 

اعتراف سائق التريلا 

واعترف سائق السيارة التريلا إنه كان يقود سيارته المحملة بمواد البناء الزلط وفي أثناء سيره على المحور قد فوجئ بتوقف حركة السيارات وزحام مروري شديد وكثيف.

وأضاف خلال استجواب قوات الأمن له عقب التحفظ عليه بالمستشفى لإصابته بالحادث إنه لم يتمكن من التوقف ولم يقدر المسافة بينه وبين السيارات التي أمامه فقد اصطدم بهم لعدم قدرته لجذب الفرامل ولثقل السيارة لحمولتها بمواد البناء.

وقد تبين من التحريات أن السائق من محافظة سوهاج ويعمل سائق على السيارة لنقل مواد البناء الزلط والرمل.

وقد رصد مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة التابعة الادارة العامة للمرور التفاصيل الكامله لحادث محور المريوطية الذي اطاحت فيه سيارة نقل بمقطورة بـ 8 سيارات اخرى وذلك من اعلى المحور لتسقط مهشمة على الارض من اعلي الكوبري.

وقد تضمن مقطع الفيديو ومدته سته وعشرون ثانية لحظه سقوط سيارة نقل محملة بالاغنام خرفان وبعدما اصطدمت بها من الخلف السيارة المقطورة واسقطتها من اعلى محور المريوطيه لتتطاير الاغنام بالجو و قد سقط بعضها نافقا بينما بالباقين من موقع الحادث بالمريوطيه.

القبض على المتهم 

ساويرس وتامر ولميس 

ومن جانب ذلك، علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على حادث التصادم الذي وقع أمس أعلى الدائري بمنطقة المريوطية.

وقال ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" الثلاثاء: سيارة النقل بالمقطورة ممنوعة أساسًا من التواجد في مكان الحادثة الشنيعة الله يرحم الضحايا".

وأضاف: "أساسا دي مقطورة ممنوع تطلع الكوبري".

شفت الفيديو 20 مرة

وقال الإعلامي تامر أمين، إنه شاهد مقطع الفيديو الخاص بالحادث المروري لاصطدام سيارة نقل ثقيل بـ5 سيارات أخرى، أعلى الدائري بمنطقة المتحف اتجاه الرماية، أكثر من 20 مرة. 

وقال أمين، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر شاشة "النهار" مساء أمس الثلاثاء،: "اتفرجت على الفيديو أكثر من 20 مرة.. حد يفسر إزاي حصل كده؟!".

ولفت الإعلامي إلى أن السيارات كانت متوقفة على الطريق الدائري، لكن سيارة النقل ارتطمت بسرعة غريبة في السيارات الموجودة أمامها، وأدت إلى سقوط 3 منها.

وأعرب مقدم برنامج "آخر النهار" عن امتنانه لله بعدم تسجيل وفيات جراء الحادث حتى الآن، طبقًا لآخر المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

واختتم تامر أمين: "حادثة مش لاقي لها تفسير إلا أن القدر كتب حدوث هذا الحادث، ربنا يعافينا ويسترها علينا وعلى عيالنا، إحنا ماشيين في الشارع 24 ساعة كلنا على كف الرحمن".

تغليظ العقوبات في مثل هذه الحوادث

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي،  خلال برنامجها : هذا حادث مرعب وإهمال مروع، بعدما أفلتت من يده الفرامل، متسائلة: “إزاي يطلع السائق على الدائري في هذا التوقيت”؟.

وأضافت: لابد من تغليظ العقوبة، حتى لو مفيش ضحايا أو وفيات فهناك جرحى وفلوس ناس راحت وعربيات دمرت.

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كما علق الخبير المروري اللواء مدحت قريطم، على حادث مقطورة المريوطية المروع قائلا إن المقطورة قادمة من أسوان لمسطرد وكانت محملة ببودرة سراميك طلعت على الطريق في موعدها القانوني في الوقت القانوني من 12-6 صباحا وتعرضت لعطل قام بإصلاحه بمفرده ثم صعد الطريق في وقت الذروة، ويبدو أن العطل عاد ولم يستطع التحكم في الفرامل وفلتت منه سوقطت ثمانية عربات من الكوبري. 

وطالب اللواء قريطم مجلس النواب بتغليظ العقوبات في مثل هذه الحوادث مؤكدًا أن القانون بمواده ضعيف في مجابهة هذه الحوادث، ولابد أن يكون بها حبس وعقوبات مشددة.

كما طالب بضرورة إعادة النظر في كافة القوانين الخاصة بالتأمين على المركبات قائلا: لازم نعيد النظر في تأمين السيارات ده موجود في دول كتيرة جدا أن لما تحصل حادثة بمثل هذا الشكل لازم شركات التأمين تكون ملتزمة بتعويض الضحايا عن الخسائر وحتى تلتزم بذلك لابد أن توقع غرامات مغلظة وتقول أرتكبت حادث جسيم وبالتالي لما تيجي تجدد السنة القادمة مش هجدد إلا بدفع غرامة وتكون كبيرة تتناسب مع جسامة الحادثة.

الحادث 
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