خبيرة فلك تتوقع حادث المريوطية المرعب قبل أيام.. وهذا ما تنبأت به وتحقق

حادث المريوطية المرعب، تنبأت به خبيرة فلك مصرية قبل أكثر من 14 يومًا، على طريقة خبير الزلازل الهولندي فرانك الذي تنبأ العام الماضي بوقوع زلزال تركيا المدمر، وأكدت أن تنبؤها جاء بسبب انتقال كوكب بلوتو لبرج الدلو.

في توقعٍ مثير للجدل، أعادت خبيرة الفلك المصرية رحاب منيعم نشر تغريدة أصدرتها في 15 يناير الماضي، تتنبأ فيها بوقوع حادث لسيارة نقل كبيرة خلال الفترة من 19 إلى 25 يناير.

خبيرة فلك تتنبأ بحادث المريوطية

وجاء في التغريدة: "الفترة من 19 لـ 25 يناير ربما تشهد زلزالًا عنيفاً بإحدى الدول أو حادث وسيلة نقل كبيرة ربما طيران أو قطار، وربما يكون مشكلة تخص الإنترنت أو وسيلة تواصل اجتماعي... من الممكن أن يكون عطلاً أو تهكيرًا أو تسريب وثائق ومعلومات مهمة، لأن هذه الفترة تشهد انتقال كوكب بلوتو لبرج الدلو مع زوايا فلكية أخرى".

وقد أثارت هذه التوقعات جدلاً واسعًا بين المصريين، حيث تساءل البعض عن صحة توقعات خبيرة الفلك وإمكانية تحققها.. وفيما يلي سنلقي نظرة على الحادث الذي وقع بالفعل وتورطت فيه سيارة نقل كبيرة.

حادث المريوطية المرعب

حوالي الساعة الخامسة مساءً أمس ، وقع حادث مروع على طريق القاهرة-الإسكندرية بالقرب من منطقة المريوطية، حيث تصادمت سيارة نقل كبيرة بعدد من السيارات الأخرى، مما أسفر عن وقوع إصابات بين الركاب وخسائر مادية هائلة.

وقد تسبب الحادث في إغلاق الطريق في الاتجاهين لعدة ساعات، وتسبب في حالة من الشلل المروري.

وعلى الرغم من أن التوقعات التي أطلقتها خبيرة الفلك رحاب منيعم لم تحدّد بالضبط نوع الحادث أو المكان الذي سيحدث فيه، إلا أن الشبه الكبير بين ما تنبأت به وما حدث في الواقع أثار بعض التساؤلات حول إمكانية وجود صلة بين الأمرين.