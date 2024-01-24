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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلسا الأمن الروسي والإيراني يعقدان اجتماعا عاجلا في موسكو| ماذا يحدث

روسيا وإيران
روسيا وإيران

أصدر مجلس الأمن الروسي بيانا، اليوم الأربعاء، حول لقاء سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، خلال زيارة الآخير إلى موسكو.

وخلال البيان، قال مجلس الأمن الروسي، إن باتروشيف بحث مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في موسكو، نطاقا واسعا من التعاون الثنائي في مجال الأمن.

وأضاف المجلس أن باتروشيف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحثا تطوير اتفاقية ثنائية شاملة جديدة طويلة الأمد بين البلدين، كما بحثا الأمن الاقتصادي في ظل ضغوط العقوبات الغربية على كلايهما.

وأوضح بيان مجلس الأمن الروسي، أن العلاقات بين روسيا وإيران وصلت إلى مستوى جديد في المجالات كافة، لافتا إلى أن هناك تركيز على التنفيذ العملي للاتفاقيات.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن موسكو وطهران ستوقعان معاهدة مشتركة، سيدرج فيها الالتزام الكامل بسيادة وسلامة ووحدة الأراضي الايرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان أن وزير الدفاع الروسي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني محمد رضا آشتياني، بشأن توسيع التعاون والأمن في المنطقة، وأكد شويجو التزام بلاده الكامل بسيادة ووحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، بحسب ما أوردته وكالة "إيرنا".

وأشار الطرفان إلى أهمية القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، وأكدا أن موسكو وطهران ستواصلان جهودهما المشتركة لإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب ورفض الأحادية الأمريكية.

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