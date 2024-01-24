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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

«شوِه وشها وموِت 2 قبلها»| ريهام سعيد تفتح النار على طبيب التجميل اللبناني.. القصة الكاملة

صدى البلد

أصبحت عمليات التجميل في الوقت الحاضر من الأمور الطبيعية التي يلجأ اليها بعض المشاهير والافراد في العالم لضبط ملامح الوجه وتغير ما يلزم لتحسين مظهر الشخص ليشعر باختلاف.

ريهام سعيد وعملية التجميل 

وأنتشر منذ أيام خبر خضوع الإعلامية ريهام سعيد لعمليات تجميل اثرت بشكل كبير على ملامحها ووجهها وجعلتها مختلفة عن ما كانت في الماضي والملامح التي كانت الجمهور يحبها بها والتي كانت تميزها.

وكانت أشارت في وقت سابق ريهام سعيد أن الجراحة التجميلية اصبحت في الفترة اخيره ضرورة لا غنى عنها حيث أصبح من الطبيعي للفنانين استخدام الفيلر والبوتكس على الوجه للتخلص من التجاعيد كما اكدت ان هذه الامور طبيعية.

وشنت الإعلامية ريهام سعيد هجوما حادا على طبيب تجميل لبناني معروف بالوطن العربي، واتهمته بتشويه وجهها أثناء خضوعها لعمليات تجميل.

وفي حسابها على "إنستجرام"، كتبت منشورًا نصه: يعني وصل بيك الإجرام أنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول أنها انا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك مين الست إلى انت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطللك طب عشان إنت بتاذي ناس كتير أوي أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور، أنت وقعت غلط خالص.

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بعد تشوه وجه ريهام سعيد.. نجمات تعرضن إلى أضرار بسبب عمليات التجميل

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وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

وتابعت أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد كل أنا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج لا أنا هتطلع لايف أوريهم أنت عملت ايه؟ حاطت أي صوره فيك لواحده تانية وبتقول أنها انا ؟؟؟؟؟ أنت معمول من ايه؟ يا جماعة اوعوا حد يتعامل معاه اوعوابوظ الناس في لبنان رايح أربيل يبوظ الباقي.

الفنانات وعمليات التجميل  

ووفقا لما جاء في منشور الإعلامية ريهام سعيد، فإنها خضعت لعملية تجميل لدى الطبيب في لبنان، بهدف إجراء عملية شفط دهون في وجهها.

وبعد العملية لاحظت ريهام سعيد أن وجهها أصبح مشوها، وأن الطبيب قد وضع صورا مختلفة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليروج لعمليات التجميل التي يقوم بها.

وقررت ريهام سعيد رفع دعوى قضائية ضد الطبيب، مطالبة بوقف عمله، وتقديمه للمحاكمة بتهمة التشويه المتعمد.

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خطين في وشي.. صور ريهام سعيد قبل وبعد التجميل تصدم المتابعين

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ظهور مميز لـ ريهام سعيد عبر إنستجرام بعد انسحابها من الإعلام|شاهد

وأثارت تصريحات ريهام سعيد ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم البعض الطبيب بالتقصير والإهمال، وطالبوا بضرورة محاسبته.

بينما دافع البعض الآخر عن الطبيب، مؤكدين أن إجراء عمليات التجميل يتضمن بعض المخاطر، وأن النتائج قد لا تكون مرضية في جميع الحالات.

والجدير بالذكر لم تكن ريهام سعيد الأولى التي خضعت لعمليات التجميل، بل سبقها عشرات الفنانات، وآخرهم الفنانة وفاء سليم، وحورية فرغلي، وميسرة، وأصالة، ونوال الزغبي، وغيرهن.

ريهام سعيد بعد عملية التجميل 
ريهام سعيد 
ريهام سعيد 
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