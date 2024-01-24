بمشاركة الإسكان.. القاهرة تستضيف الدورة 21 للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية

ينطلق المؤتمر الدولي الحادي والعشرون للتشغيل والصيانة في الدول العربية تحت شعار "إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحول الرقمي"، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2024، بمشاركة ورعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبدعم من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويعتبر المؤتمر المنصة المهنية الأهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومجمعا للمختصين والمسئولين في شركات التشغيل والصيانة وإدارة المرافق والأصول لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة والخبرة حول التقنيات الجديدة والاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه في هندسة التشغيل والصيانة.



وفقا لما أورده الدكتور محمد الفوزان، رئيس المجلس العربي للتشغيل والصيانة، فإن المؤتمر يهدف إلى مشاركة آخر التطورات في التشغيل والصيانة ونشره لأكبر شريحة من المهتمين بالمجال.

وقال إن المؤتمر يسهم في تحفيز الإبداع بوجود العديد من الورش والدورات التدريبية التي تساعد على تطوير المهارات وتحسين الأداء، وبالتالي يتم رفع مستوى الجودة والكفاءة في العمل.

وأضاف: “كما يتيح التبادل الواسع للخبرات والمعرفة تحقيق التطور والتقدم في مجال التشغيل والصيانة، وتبادل الأفكار الجديدة والتقنيات المتطورة، وبالتالي يساهم المؤتمر في دفع عجلة التطور الصناعي والتقني، ويعزز الوعي والثقافة من خلال النقاشات والجلسات والعروض التقديمية”.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة برعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سوف يسهم في تقديم الحلول، ويتيح عرض أحدث الابتكارات والتقنيات وطرق التشغيل والصيانة الفعالة والمبتكرة.

وأشار إلى أن المؤتمر سبق وعقد في القاهرة لثلاث دورات سابقة، وحظي باهتمام ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، ما يدل على أهمية الرسالة التي يتبناها المؤتمر، والشركة القابضة بدورها تدعم مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات.

في حين أوضح الدكتور زهير السراج، الأمين العام للمؤتمر، أن المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة ليس مجرد حدث عابر، بل هو فرصة لتعميق المعرفة وتطوير المهارات وبناء علاقات مهنية مستدامة.

وأكد أهمية مشاركة كل من يعمل في هذا المجال في مثل هذه المؤتمرات، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين أداء العمل واكتساب المعرفة والتقنيات الحديثة.

من جهته، أوضح الدكتور رفعت عبد الوهاب، أستاذ تكنولوجيا معالجة المياه والصرف الصحى ومقرر المؤتمر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هذا المؤتمر في دروته الحادية والعشرين يمثل نقلة هامة مع التطور الذي يشهده العالم والتحول الرقمي في جميع المجالات.

وشدد على أهمية التدريب ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحول الرقمي.

وقال إن المؤتمر هو منصة للتواصل والتعاون بين الشركات والمؤسسات، والاستفادة من التجارب والخبرات في تحسين أساليب العمل والإدارة لتحقيق أهداف الصيانة.

وأضاف: “إنها فرصة تجمع بين الاحترافية والتطور والتواصل والتعلم، وتعزز التنمية في مجال التشغيل والصيانة بشكل يحقق الاستدامة في الأداء”.

واختتم أمين عام المؤتمر الدكتور زهير محمد سراج تصريحه بتوجيه الشكر والثناء إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لرعايته أعمال المؤتمر لهذه الدورة بالقاهرة، وأيضا توجيه الشكر للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تقديم الدعم والتنسيقات اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر.