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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ميكنة خدمات المواطنين المقدمة بمديرية العمل بالاسماعيلية ومكاتبها

صدى البلد



قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدأت فى تنفيذ خطتها نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين وبشكل كامل ،تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية " ، وذلك لتسهيل وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة  للمواطنين من مديرية العمل، و خاصة خدمات قياس مستوى المهارة، و شهادة القيد،وتوحيد مُسميات المهن ،طبقا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017،والقضاء على السجلات الورقية و انشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة ، و شهادة القيد من حيث الاسم و الرقم القومى و المهنة و مستواه المهارى،وتوحيد إجراءات تلك المنظومات،وبدء خطة للمتابعة المستمرة بين المديرية والإدارة المركزية المختصة بالوزارة لإجراءات تنفيذ المنظومة واستخراج التقارير و الاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار..
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود المستمرة تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديري المديريات بالمحافظات بتفعيل آليات العمل داخل المكاتب والأجهزة التابعة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وحوكمة منظومات العمل فى كافة الملفات وربطها بمركز المعلومات بديوان الوزارة ، والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال المنوط بالمديريات وأجهزتها القيام بها ، وأضاف مدير المديرية أن شهادة القيد أو ما يسمى "كعب العمل" يعتبر واحدًا من أهم المستندات التي تطلب كمصوغات للتعيين بالمنشآت ، ويتم استخراجه من أقرب مكتب عمل بالقرب من محل الإقامة للمواطنين ، كما أنه يصدر مجاناً خدمة للمواطنين ، وتسهيلاً من الدولة والوزارة لاستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم لشغل أى فرصة عمل يتم توفيرها للباحثين والراغبين عن العمل ..

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