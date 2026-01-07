قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع صغيرة صدمتها سيارة بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

لقيت طفلة مصرعها، في حادث سير اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وتم نقلها لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي. 

وتبين وفاة " سارة عاصم كمال مصطفى"، 14 عامًا بعد أن صدمتها سيارة بالطريق الواصل بين قرية 17 ومدينة الفرافرة.

وجرى نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي صرحت بدفن جثة الطفلة بعد تسليمها لأسرتها.

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

