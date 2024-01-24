عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تشيد بـ«مجلس الذكاء الاصطناعي الإماراتي».. وتؤكد: أصبحت رائدة في هذا المجال

النائبة غادة عجمي،
النائبة غادة عجمي، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب

أشادت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بقرار  الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بتشكيل المجلس الإماراتي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مشددة على أن الإمارات أصبحت سباقة نحو الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في المنطقة.

وأكدت النائبة البرلمانية، فى بيان صحفى لها، أهمية التعاون بين مصر والإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وضرورة أن تحذو مصر حذوها في هذا المجال، معقبة: "حان الوقت لكل ما هو جديد أن نتعامل به في مصر، وأن نتطلع على العالم الخارجي بكل ما هو جديد".

وأوضحت أن العلاقات المصرية الإماراتية استراتيجية ووطيدة للغاية، والإمارات تفتح أيديها والأفق لأي مشاركة ومساعدة وتبادل الأفكار مع مصر.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت أن "بن زايد" أصدر قانون إنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، وأعلن عن التشكيل الكامل المسئول عن  تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي.

ويتكون المجلس من طحنون بن زايد رئيسا، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائبا للرئيس، بالإضافة إلى عضوية كل من خلدون خليفة المبارك، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، وفيصل عبد العزيز البناي، وبينج شياو.

وأشارت "وام" إلى أن إنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي يأتي إيماناً بأهمية الريادة التكنولوجية في بناء اقتصاد المستقبل، كما يأتي مكملا لاستراتيجية أبوظبي الهادفة إلى جعل الإمارة مركزا جاذبا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في القطاع.

وذكرت أنه سيضع المجلس خططاً وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

الرئيس الإماراتي المجلس الإماراتي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الذكاء الاصطناعي مصر الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

ترشيحاتنا

إنهاء القتال في غزة أولا.. قلق بالغ في الصين بشأن التصعيد في البحر الأحمر

قرار عاجل بشأن 49 متهمًا في تهريب أدوية سرطان إلى فرنسا

مصر تقف بجانب أشقائها.. كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة

علاقة آثمة .. قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع طبيب التجمع الثري

وزير الداخلية: إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية العام الماضي

لاعب الأهلي السابق: الكرة الإفريقية تتطور بشكل كبير وصلاح مش ميسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

فيديو

مقطع فيديو لترامب يثير الجدل لانتقاده منافسته في الانتخابات| لن تتوقع ماذا قال

درجات الحرارة تصل لـ 11.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس | فيديو

العربيات طارت.. تفاصيل صادمة بحادث محور المريوطية | فيديو

كنت خايف من نفسي.. عصام السقا يتحدث عن كواليس فيلم الإسكندراني |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ