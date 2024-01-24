برلمانية تشيد بـ«مجلس الذكاء الاصطناعي الإماراتي».. وتؤكد: أصبحت رائدة في هذا المجال

أشادت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بقرار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بتشكيل المجلس الإماراتي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مشددة على أن الإمارات أصبحت سباقة نحو الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في المنطقة.

وأكدت النائبة البرلمانية، فى بيان صحفى لها، أهمية التعاون بين مصر والإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وضرورة أن تحذو مصر حذوها في هذا المجال، معقبة: "حان الوقت لكل ما هو جديد أن نتعامل به في مصر، وأن نتطلع على العالم الخارجي بكل ما هو جديد".

وأوضحت أن العلاقات المصرية الإماراتية استراتيجية ووطيدة للغاية، والإمارات تفتح أيديها والأفق لأي مشاركة ومساعدة وتبادل الأفكار مع مصر.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت أن "بن زايد" أصدر قانون إنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، وأعلن عن التشكيل الكامل المسئول عن تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي.

ويتكون المجلس من طحنون بن زايد رئيسا، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائبا للرئيس، بالإضافة إلى عضوية كل من خلدون خليفة المبارك، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، وفيصل عبد العزيز البناي، وبينج شياو.

وأشارت "وام" إلى أن إنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي يأتي إيماناً بأهمية الريادة التكنولوجية في بناء اقتصاد المستقبل، كما يأتي مكملا لاستراتيجية أبوظبي الهادفة إلى جعل الإمارة مركزا جاذبا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في القطاع.

وذكرت أنه سيضع المجلس خططاً وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.