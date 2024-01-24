أخبار التعليم..موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات.. تنسيق الجامعات الأهلية 2024.. مفاجأة للطلاب بشأن كليات الطب والهندسة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 .. مفاجأة للطلاب بشأن كليات الطب والهندسة

انطلق تنسيق الجامعات الأهلية و الخاصة والذي يترقبه عدد كبير من الطلاب بعد أن أعلن المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية موافقته على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

معهد بحوث الإلكترونيات يُشارك في ورشة عمل عن تحفيز الشركات الناشئة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التحول الرقمي في التعليم العالي، ودور المؤسسات البحثية في دعم هذا التحول، مشددًا على أهمية تحفيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

افتتاح المدرسة الشتوية للرياضيات لشباب الباحثين بكلية العلوم جامعة حلوان

شهدت كلية العلوم جامعة حلوان افتتاح المدرسة الشتوية للرياضيات لشباب الباحثين تحت عنوان معادلات اويلر للسوائل القابلة للانضغاط التى تنظمها اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجمعية المصرية للرياضيات باستضافة من قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة حلوان.

"تنظيم الأحداث وجذب الرعاة" ورشة عمل بتحكيم مشاريع الاتصال المؤسسى بإعلام عين شمس

عقدت كلية الإعلام جامعة عين شمس لجنة تحكيم مشاريع الاتصال المؤسسى للمستوى الثاني، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتزرة هبة شاهين القائم بعمل عميد الكلية والدكتورة. سلوى سليمان القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ندا منير المدرس بقسم الاتصالات التسويقية ومشرف المادة وأساتذة التدريب حنان الليثي، أ.وعد وائل وذلك بحضور منار قدري الخبيرة فى مجال التسويق.

رئيس جامعة عين شمس يكرم المتميزين بمهرجان الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول

شهد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول في أجواء احتفالية مبهرة.

جامعة القاهرة: نعمل على توصيل ثقافة ومفهوم السلامة والصحة المهنية للعاملين

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ملتقى السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ومحافظة الجيزة، في إطار اهتمام الجامعة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل كافة منشآت الجامعة للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

جامعة القاهرة تختار 30 مشروعاً بحثيا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية

مجلس جامعة القاهرة برئاسة د. الخشت يقرر استحداث 4 جوائز جديدة للراود بجامعة القاهرة فى العلوم

فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو -الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات في التعليم

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2023، حول : (التعلم الرقمي من أجل تعليم أخضر)؛ بهدف مكافأة المشروعات والمُبادرات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتطوير طرق تدريس مُبتكرة وشاملة معنية بالمُناخ، فضلًا عن مشروعات ومُبادرات تُمنح الفرصة للمتعلمين لاكتساب المعارف والقيم والمهارات اللازمة لمعالجة التغيرات المُناخية وتعزيز التنمية المُستدامة.