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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

افتتاح المدرسة الشتوية للرياضيات لشباب الباحثين بكلية العلوم جامعة حلوان

صدى البلد

شهدت كلية العلوم جامعة حلوان افتتاح المدرسة الشتوية للرياضيات لشباب الباحثين تحت عنوان معادلات اويلر للسوائل القابلة للانضغاط التى تنظمها اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجمعية المصرية للرياضيات باستضافة من قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة حلوان.


وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة  الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ومن جانبه رحب الدكتور مجدى الحجرى عميد الكلية بالزائرين والمشاركين فى افتتاح المدرسة وتمنى للدارسين الاستفادة المثمرة والفاعلة من المدرسة.

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وأوضح أن المدرسة يشارك بها مايقرب من ١٧ دارسا ودارسة من مختلف الجامعات المصرية ويحاضر فى المدرسة علماء من أمريكا وفرنسا وكوريا الجنوبية وتستمر المدرسة لمدة عشر ايام حيث يتلقى الدارسين المحاضرات فى قسم الرياضيات بالكلية تحت إشراف الدكتور خالد سيد الأستاذ بقسم الرياضيات بالكلية.

 

وحضر مراسم حفل الافتتاح الدكتور عماد ابوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم،  الدكتور عبد الشافى عبادة رئيس اللجنة الوطنية للرياضيات الدكتور فايد غالب رئيس الجمعية المصرية للرياضيات، الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم الرياضيات، الدكتورة جينا الفقى المشرف على الأنشطة العلمية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الجامعة للدراسات العليا والبحوث التعليم العالي والبحث العلمي

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