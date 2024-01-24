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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

في آخر أيام تقديم الأوراق.. 1008 مترشحين بانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين

لجنة تلقي أوراق الترشح
لجنة تلقي أوراق الترشح

انتهت مرحلة تقديم طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، أمس الثلاثاء، حيث استقبلت النقابة العامة والنقابات الفرعية طلبات المرشحين على مدى 16 يومًا، من 8 إلى 23 يناير 2024، وأغلقت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، باب تلقي طلبات راغبي الترشح وفقًا للجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وقال المهندس محمود عرفات- الأمين العام لنقابة المهندسين، إن لجنة تلقي طلبات الترشح، باشرت أعمالها منذ 8 يناير الماضي، وعلى مدى أيام عملها، استقبلت راغبي الترشح لخوض انتخابات التجديد النصفي المكتملة أوراقهم في ضوء ما سبق وحددته النقابة في قراراتها التنظيمية للعملية الانتخابية.

وقال عرفات، إن عملية الترشح شهدت إقبالًا لافتًا من المهندسين، كاشفًا أنه إجمالي عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ (1008) مرشحًا، إذ تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و634 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

ونوه بأن إجمالي عدد المقاعد الشاغرة من مقاعد الشعب الهندسية السبع ومقاعد النقابات الفرعية التي سيتم المنافسة عليها هي (218) مقعدا.

وأوضح الأمين العام لنقابة المهندسين أن المرحلة المقبلة ستشهد فحص و مراجعة مستندات الترشح الواردة من النقابات الفرعية، تمهيدًا لإعلان قائمة أسماء المرشحين لخوض الانتخابات، إذ يحدد الجدول الزمني الذي سبق وأعلنته النقابة، مرحلة فتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والاثنين 28-29 يناير 2024،  بينما تنطلق انتخابات التجديد النصفي للمهندسين يوم 23 فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

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