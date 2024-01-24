المركزي: تراجع أرصدة الأوراق المالية في البنوك لـ4.8 تريليون جنيه بأغسطس الماضي

انخفضت أرصدة محفظة الأوراق المالية لدي البنوك بنهاية أغسطس الماضي إلي 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.86 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 4.856 تريليون جنيه في يونيو 2023.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي أرصدة الأوراق المالية في القطاع الحكومي إلي 4.5 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.6 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 4.6 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

ووصل رصيد الأوراق المالية في القطاع العام لحوالي 900 مليون جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كان 860 مليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 910 مليون في يونيو 2023.

وبلغت أرصدة تلك المحافظ في القطاع الخاص حوالي 232.2 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 227.1 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 222.301 مليار جنيه في يونيو 2023.

وسجلت الأرصدة لمحفظة الأوراق المالية في القطاع الخارجي حوالي 51.01 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 49.622 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 48.9 مليار جنيه في يونيو 2023.

وعلي سياق متصل وصلت أرصدة محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية لنحو 3.75 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 3.64 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 3.84 تريليون جنيه في يونيو السابق.

شملت تلك الأرصدة القطاع الحكومي مسجلا 3.6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي و 3.64 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 3.7 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

و سجلت محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية في القطاع الخاص حوالي 194.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 189.451 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 184.8 مليار جنيه في يونيو 2023.

وبلغت محفظة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية في أغسطس الماضي حوالي 1.02 تريليون جنيه مقابل 1.021 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 1.012 تريليون جنيه في يونيو من نفس السنة.