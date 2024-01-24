شهداء وجرحى.. قوات الاحتلال تستهدف مسجد عمر بن عبد العزيز جنوب غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوصول عدد من الإصابات والشهداء إلى مستشفى أبو يوسف النجار إثر استهداف مسجد عمر بن عبد العزيز في حي التنور في رفح جنوب القطاع.

وكانت الصحة في غزة يوم الأربعاء، قد قالت إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن العدوان على غزة خلّف نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف الوصول اليهم.

وبحسب بيان الصحة، ارتكبت قوات الاحتلال 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

