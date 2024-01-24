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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من قطر للطاقة بشأن إنتاجها للغاز الطبيعي

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت قطر للطاقة استمرار إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال دون انقطاع، مشددة على التزامها الثابت في ضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لعملائها.

وبينت قطر للطاقة، في بيان لها اليوم، أنه في الوقت الذي قد تؤثر التطورات بمنطقة البحر الأحمر على جدولة بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر لأنها قد تسلك طرقا بديلة، إلا أنه يتم إدارة تسليمها مع عملائها.

البحر الأحمر يشهد تطورا سريعا في الأحداث مابين الحوثيين والتحالف الدولي بقيادة بظامريما وبريطانيا ولعل اخر تلك الأحداث ما أعلنت عنه  بريطانيا، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى على أهداف في مناطق سيطرة الحوثي.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قالت الحكومة البريطانية، إنها نفذت مع أمريكا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا ضربات إضافية ضد 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

 

وفي وقت سابق، وجّه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، رسالة إلى الحوثيين أكد فيها عدم رغبة بلاده في خوض حرب معهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال سوناك، إن بريطانيا لا تسعى إلى مواجهة مع الحوثيين، طالبا من الحوثيين وقف هجماتهم غير القانونية وغير المقبولة في البحر الأحمر.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أنه يجب على إيران وقف دعم الحوثيين بالمعلومات والأسلحة وأن تستخدم تأثيرها لوقف الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر.

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