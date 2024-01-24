يضم آلاف النازحين.. قصف مركز تعليمي للأونروا بخان يونس وسقوط عشرات الشهداء والمصابين

ذكرت قناة الميادين اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجـ زرة جديدة بحق الفلسطينيين حيث استشهد 11 فلسطينيا واصيب العشرات في قصف مركز تعليمي تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يؤوي آلاف النازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت - في وقت سابق - بوصول عدد من الإصابات والشهداء إلى مستشفى أبو يوسف النجار إثر استهداف مسجد عمر بن عبد العزير في حي التنور في رفح جنوب القطاع.

كانت وزارة الصحة في غزة يوم الأربعاء، قالت إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن العدوان على غزة خلّف نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف الوصول اليهم.

وبحسب بيان الصحة، ارتكبت قوات الاحتلال 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.