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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رمت الفلوس في وشه.. عاطل يخنق زوجته بايشارب في منشأة القناطر

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة زوج بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات نشبت بينهما، في منشأة القناطر.

تفاصيل إنهاء رجل لحياة زوجته 

وكشف أمر الإحالة رقم 5187 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة،  أنه في يوم 28-5-2023 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة، عن قتل المجني عليها هيام لطفي مخيمر منصور - عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إثر اعتياده إرغامها على الإنفاق عليه، ونشب الخلاف بينهما؛ لإلقائها المال في وجهه، ما أثار حفيظته واحتدم في نفسه قتلها.

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وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم كال للمجني عليها عدة ضربات، وبعدها لكمها وركلها حتى خارت قواها، ولم تقدر على مقاومته، فما كان منه إلا أن استكمل عدوانه، فأمسك بغطاء رأس النسائي- إيشارب- وأحكمه حول رقبتها، قاصدا إزهاق روحها، محدثا إصابتها، وما نتج عنه من سد للمسالك الهوائية، وتوقف بوظائف التنفس، الموصوفة بتقرير مصلحة الطلب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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