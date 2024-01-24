إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بجروح متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل على طريق شرنقاش ميت عنتر بطلخا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا لمأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل على طريق شرنقاش ميت عنتر ووقوع مصابين.

انتقل ضباط المباحث وثلاث سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص، تبين أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.