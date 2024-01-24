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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المشاركون بالمنتدى النقابي بشرم الشيخ يتفقون على تبادل الخبرات وتنسيق المواقف بالمحافل الدولية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشرم الشيخ، مع رؤساء الوفود الدولية المشاركة في المنتدى النقابي حول التحديات المستقبلية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

حضر الاجتماع جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والكسندرا كورتشجن، رئيس الاتحاد العام للدول السوفيتية، وميخائيل اوردا رئيس اتحاد عمال بيلاروسيا، وبامبيس كريستيس الأمين العام للاتحاد النقابات العالمي.

واتفق المشاركون خلال الاجتماع على اهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات وضرورة تنسيق المواقف في المحافل الدولية وذلك بناء على الرؤى المشتركة.

كما شارك بالاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة بمصر ، عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام وهشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام وعيد مرسال الأمين العام وأشرف الدوكار أمين الصندوق المساعد، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، وخالد معروف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، وأحمد الدبيكي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام وقدري ناجي أمين عام نقابة التعليم والبحث العلمي، وكامل عبد المقصود عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، وعايدة محيي الدين أمين سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام.

جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى النقابي حول التحديات المستقبلية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٢٢ وحتي ٢٦ يناير، بمشاركة  وفود من اتحاد النقابات العالمي بالإضافة  الي اتحاد عمال روسيا وبيلاروسيا، وعدد من الدول العربية و الاتحاد العربي الدولى لنقابات العمال العرب .

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