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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسماء المصابين في حادث تصادم ملاكي وربع نقل بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

ننشر أسماء مصابى حادث تصادم سيارة ملاكى وربع نقل بالدقهلية وإصابة 6 أشخاص.

حصل “ صدى البلد ” على اسماء 6 أشخاص مصابين فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل على طريق شرنقاش ميت عنتر بمحافظة الدقهلية وهم رميساء مدحت محمود 17 عاما مصابه بارتجاج بالمخ وكسر بالأسنان والزرع الأيمن وملك احمد عبدالله محمد 17 عاما  مصابه بكدمات متفرقه بالجسم  واحمد السيد احمد عوض الله 41 عاما مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمين وجنا عمر عبد السلام 16عاما مصاب بكدمات بالوجه و ملك طارق عبد الفتاح 16 عاما بكدمات بالجسم ومحمد طارق عبد الفتاح 12 عاما مصاب بكدمات بالصدر وجميعهم مقيمين مدينة طلخا .
وورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل على طريق شرنقاش ميت عنتر بووجود مصابين .
 انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة .
 

 

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