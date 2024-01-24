أحمد موسى : البلد دي مستهدفة طول عمرها مبيسبوهاش في حالها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع الشعب المصري كان ينتابه الخوف والذعر من التفجير والعمليات الإرهابية المنتشرة وهذا كان في أعوام 1995 و1997 و2003و2004، مضيفاً أن هذه الأعوام انتشر بها العمليات الأرهابية والتفجيرات، وحدث بالفعل في المقاهي مثل مقهى وادي النيل بالتحرير، عندما دخل شخص مجهول وترك حقيبة أو ما يشبه ذلك وتم التفجير بعد تركه لها.

أحمد موسى: الأمن والأمان الآن بسبب الشرطة التي لا تنام



وأضاف « موسي » خلال تقديمه لبرنامج “على مسؤليتي” على قناة "صدى البلد" أن مصر مستهدفة طوال الوقت ولا يريدون أن يتركوها وشأنها، موضحاً أن الوضع في مصر الآن لا يوجد مقارنة بينه وبين الوضع من خمس أو عشر سنوات.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الأمن والأمان والاستقرار الذي يعيشه الشعب هذا دليل على أشخاص لا تنام، :"هل فيه يوم الداخلية قافله؟إجازة؟ مفيش حاجة اسمها كده، مؤسسات الدولة قافلة مفيش حاجة اسمها كده، بتروح قسم الشرطة الفجر بتلاقيه قافل؟ لا طبعاً".

