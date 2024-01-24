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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب رئيس نقابة البترول لشئون المرأة تهنئ ضباط وجنود الشرطة بالعيد 72

الرئيس السيسي وقيادات
الرئيس السيسي وقيادات الدولة

هنأت عايدة محي الدين، نائب رئيس نقابة البترول لشؤون المرأة، ورئيس سكرتارية المراة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضباط وأفراد وجنود الشرطة بالعيد ال72 للشرطة المصرية.

وأكدت أن جميع أبناء الشعب المصري يقدرون الجهود التي يبذلها جميع أعضاء هيئة الشرطة من أجل حفظ الآمن والأمان على أرض مصر كما يقدرون حجم التضحيات التي يقومون بها من أجل الحفاظ على الاستقرار وحماية الجبهة الداخلية.

وأضافت، أن عيد الشرطة المصرية يذكرنا باليوم التاريخي الذي سجل خلاله ضباط وأفراد الشرطة المصرية ملحمة بطولية في مواجهة المحتل الانجليزي بالإسماعيلية.

وحيّت رئيس سكرتارية المرأة والطفل، أرواح شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

ووجهت التحية والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع ضباط ورجال الشرطة لجهودهم الدائمة والمستمرة في الحفاظ على أمن وأمان مصرنا الحبيبة.

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