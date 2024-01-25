أخبار السيارات| أوبل استرا الجديدة بخصم 70%.. أفضل 5 عربات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم العلامة التجارية الألمانية أوبل مجموعة من السيارات الجديدة، ومن أهمها سيارة أوبل استرا موديل 2023، وتعتبر من أبرز السيارت المرشحة للاستيراد من الخارج خاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها بنسبة 70%، بالإضافة لمجموعة من التسهيلات الجديدة.

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا أحد أشهر السيارات المستعملة بالسوق المصري، وتمتلك شهرة وانتشاراص واسعاً محلياً، ويرجع ذلك لرخص تكلفة اصلاحها وتوفر قطع غيارها محلياً.

يضم السوق المصري عددا كبيراً من السيارات المستعملة ذات الشهرة الكبيرة والتي أثبتت اعتمادية وأداء قوياً في السوق المصري مؤخرا، ومن ضمن هذه السيارات كيا سبكترا موديل 2002.

تقدم العلامة التجارية فولكس فاجن تيجوان مجموعة من السيارات الجديدة في السوق المصري من أشهرها فولكس فاجن تيجوان، والتي تتوفر بإصدار جديد كلياً لعام 2024.

تقدم العلامة التجارية الألمانية أوبل مجموعة من السيارات الجديدة، ومن أهمها سيارة أوبل استرا موديل 2023، وتعتبر من أبرز السيارت المرشحة للاستيراد من الخارج خاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها بنسبة 70%، بالإضافة لمجموعة من التسهيلات الجديدة.