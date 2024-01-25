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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أوبل استرا الجديدة بخصم 70%.. أفضل 5 عربات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

للمغتربين.. أوبل استرا الجديدة بخصم 70%

تقدم العلامة التجارية الألمانية أوبل مجموعة من السيارات الجديدة، ومن أهمها سيارة أوبل استرا موديل 2023، وتعتبر من أبرز السيارت المرشحة للاستيراد من الخارج خاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها بنسبة 70%، بالإضافة لمجموعة من التسهيلات الجديدة.

 

أفضل سعر لـ هيونداي فيرنا في مصر

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا أحد أشهر السيارات المستعملة بالسوق المصري، وتمتلك شهرة وانتشاراص واسعاً محلياً، ويرجع ذلك لرخص تكلفة اصلاحها وتوفر قطع غيارها محلياً. 

 

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه

يضم السوق المصري عددا كبيراً من السيارات المستعملة ذات الشهرة الكبيرة والتي أثبتت اعتمادية وأداء قوياً في السوق المصري مؤخرا، ومن ضمن هذه السيارات كيا سبكترا موديل 2002.

 

سعر فولكس فاجن تيجوان 2024 في السوق المصري

تقدم العلامة التجارية فولكس فاجن  تيجوان مجموعة من السيارات الجديدة في السوق المصري من أشهرها فولكس فاجن تيجوان، والتي تتوفر بإصدار جديد كلياً لعام 2024.

 

للمغتربين.. أوبل استرا الجديدة بخصم 70%

تقدم العلامة التجارية الألمانية أوبل مجموعة من السيارات الجديدة، ومن أهمها سيارة أوبل استرا موديل 2023، وتعتبر من أبرز السيارت المرشحة للاستيراد من الخارج خاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها بنسبة 70%، بالإضافة لمجموعة من التسهيلات الجديدة.

أسترا هيونداي مصر تيجوان فولكس فاجن

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