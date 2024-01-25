للمرة الخامسة منذ 2023.. ارتفاع أسعار شاي العروسة خلال فترة وجيزة

ارتفعت أسعار شاى العروسة، للمرة الخامسة خاصة بعد الإقبال الكبير من المواطنين على المنتجات المحلية.

وحسب شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه تقرر زيادة سعر شاى العروسة للشهر الثاني علي التوالي بزيادة قدرها 30 جنيها للكيلو، ليصل سعر الكيلو الآن إلى 225 جنيها بدلا من 195 جنيها.

سعر الكرتونة

الكرتونة التى تضم 12 كيلو يصل سعرها 2700 جنيه و الكرتونة التى تحتوي على 20 كيلو سجلت 4500 جنيه.

وكانت الشركة الشهر الماضى رفعت سعر كرتونة شاي العروسة 264 جنيهًا إذ وصل سعر الكرتونة إلى 2340 جنيهًا بدلاً من 2076 جنيهًا، حيث بلغ سعر.