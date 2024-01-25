النقابة العامة للاتصالات تهنئ الرئيس السيسي ورجال الداخلية بعيد الشرطة 72

هنأ محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، مشيدا بالتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة في حماية المجتمع ومكافحة الجريمة.

وأكد حنفي أهمية دورهم الحيوي في المحافظة على الاستقرار وتعزيز الأمان في البلاد، مقدما خالص التهاني والتمنيات لكل رجال الشرطة بمناسبة هذا اليوم الوطني الهام.

وقال حنفي: "نهنئ رجال الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بعيدهم الثاني والسبعون، ونثمن الجهود الجبارة التي يقومون بها في خدمة مصر وحماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد."

وأضاف حنفي: "تعتبر الشرطة عمود الدولة ورمزاً للأمن والنظام، ولقد تحمل رجال الشرطة مسؤولية كبيرة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها مصر. ونثمن تضحياتهم وإخلاصهم في أداء واجبهم وحماية المواطنين وضمان سلامتهم."

واختتم حنفي تصريحه بتمنياته بالتقدم والازدهار لرجال الشرطة، ودعمهم في مهمتهم النبيلة في خدمة مصر والمواطنين

تأتي هذه التهاني والتبريكات من رئيس النقابة العامة للاتصالات في إطار التقدير والاحترام لدور الشرطة في المجتمع ودورهم الرئيسي في الحفاظ على الأمن والنظام وحماية المواطنين.