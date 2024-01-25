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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: فحص وعلاج 7500 رأس ماشية مجانا لدى صغار المربين

صدى البلد

أعلن مركز البحوث الزراعية أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في أسيوط  من يوم  20 /1/ 2024 حتى 25 /1/ 2024 وقد جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي أسيوط  لعلاج مواشي وأغنام وماعز ودواب  صغار  المربيين وقد صرح د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد 666 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1185  وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 2171 حالة  وتم عمل 28  عملية جراحية وتم تحصين 1042 بالتحصينات غير سيادية وتم الرش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 1356 وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد إجمالي 7519 حالة  لدى 4106 من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز والابل بالمحافظة .

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين 
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

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